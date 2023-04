La prima vigilessa di Ascoli De Santis va in pensione

E’ un primo maggio diverso da tutti gli altri per il commissario della polizia locale Vincenzina De Santis. Proprio da oggi infatti, nel giorno della festa dei lavoratori, è in pensione. De Santis lascia il comando dei vigili urbani ascolani dopo oltre 42 anni di onorato servizio. Era l’ormai lontano 24 marzo 1981 quando è entrata a far parte della famiglia dei vigili urbani, un ambiente totalmente maschile per un lavoro considerato (a quel tempo) prettamente riservato ai signori uomini.

Proprio De Santis è stata la prima vigilessa di Ascoli e probabilmente una delle prime della regione Marche. Una vita in divisa al servizio della sua città e degli ascolani. Vincenzina ha espletato per la maggior parte degli anni servizio nella viabilità prima come agente e poi come ufficiale. Sempre con il sorriso sulle labbra, cordiale e disponibile con tutti.

Dal 2015, con la reintegrazione della gestione diretta delle contravvenzioni, è la responsabile dell’ufficio verbali occupandosi di tutta l’attività d’ufficio legata all’accertamento e alla verbalizzazione di qualsiasi violazione riguardante il Codice della Strada.

Con l’avvento dei varchi elettronici nell’anno 2017 poi, a Vincenzina de Santis è affidato il controllo dei transiti e l’importazione dei file nel sistema di gestione, validazione e successiva verbalizzazione.

Tuttavia il commissario è stata sempre presente sulla strada in occasioni di eventi che hanno interessato la città di Ascoli come ad esempio le celbrazioni per la Quintana o quelle per la festa di Sant’Emidio, o anche per il carnevale storico, nonché in occasione degli incontri di calcio e così via. Lascia la famiglia dei vigili con un pizzico di malinconia ma con la consapevolezza di aver dato tutto per un lavoro che le è sempre piaciuto.