Grande appuntamento giovedì sera alle 21,15 all’Ospitale di Grottammare dove, nell’ambito della stagione culturale di Blow Up sarà proiettato il film documentario ‘L’ultima partita di Pasolini’ del regista Giordano Viozzi. Il 14 settembre del 1975 Pier Paolo Pasolini gioca la sua ultima partita di calcio prima di morire, a San Benedetto, dove il suo amico Ninetto Davoli soggiorna dopo aver girato il film ‘Il vizio ha le calze nere’.

Il documentario parte dalla meticolosa ricerca dello storico Francesco Anzivino e ripercorre quella partita tra vecchie glorie della Sambenedettese e Nazionale Artisti. A 50 anni di distanza da quell’evento e dalla morte di uno dei più grandi scrittori e registi del ‘900 nel film, come afferma il regista Giordano Viozzi che sarà ospite della serata, si intrecciano tante storie, tra cui la deturpazione urbanistica a colpi di cemento e speculazioni edilizie, che trasformò questo villaggio di pescatori in cittadina votata al turismo balneare di massa; la nascita di un nucleo armato delle Brigate Rosse e poi ancora il sosia di Yul Brynner, uno stadio abbandonato che ora funge da rotonda per il traffico, lo zio di Andrea Pazienza che sfidò proprio Pasolini in quella partita.