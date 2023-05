Maltempo Marche, il fiume si porta via la spiaggia Castellano: l’oasi degli ascolani

Ascoli Piceno, 20 maggio 2023 – La spiaggetta del Castellano, il luogo in cui tanti ascolani (e non solo) si rifugiano nel periodo estivo per godere un po’ di meritato relax e per prendere un po’ di fresco, è stata letteralmente divorata dal fiume in piena. La forte ondata di maltempo che si è abbattuta su tutte le Marche, e in particolar modo nel Piceno, nel corso di questi ultimi giorni, ha infatti aumentato a dismisura la portata del corso d’acqua. E, a pagarne le conseguenze, è stata la spiaggetta, praticamente cancellata dalla furia del fiume. Insomma, una situazione preoccupante, anche perché pure qualche albero è caduto nell’acqua e, se dovesse continuare a piovere anche nei prossimi giorni, c’è il rischio concreto che possano verificarsi danni maggiori.

La speranza, ovviamente, è che possa tornare il sole e che si possa anche provvedere a sistemare l’area, una volta che l’emergenza maltempo sarà terminata. E’ stata cancellata dal fiume in piena, poi, anche la passerella che si trova proprio a ridosso della cascata, nella spiaggetta principale, e che permette ai frequentatori dell’area di poter attraversare il corso d’acqua da una parte all’altra. Stessa situazione, purtroppo, per la scalinata che dal sentiero consente alle persone di scendere in spiaggia.

In questo caso, anzi, l’acqua ha causato danni anche ai pali in legno che sostengono la stessa scalinata. Fortunatamente, nei pressi del fiume non ci sono case abitate, altrimenti il problema sarebbe stato ancor più significativo. Nei paraggi, infatti, ci sono la cartiera papale, che comunque è a distanza di sicurezza dal corso d’acqua, e la sede del sestiere della Piazzarola. Insomma, la forte ondata di maltempo di questa settimana ha causato un danno significativo anche in uno dei luoghi maggiormente amati dagli ascolani.

A proposito di quella zona, poi, è ancora transennata una parte del marciapiede sul ponte di Porta Cartara. Lo scorso 9 maggio, infatti, una ragazza perse il controllo della sua auto e si schiantò, dopo un pericoloso testacoda, contro la balaustra in ferro, di fatto danneggiandola gravemente anche nella parte in pietra. La giovane, fortunatamente, riportò solo delle lievi ferite, ma le conseguenze avrebbero potuto essere più gravi. L’area, come detto, è ancora transennata, ma urge un immediato intervento da parte dell’amministrazione comunale per sistemare la balaustra e garantire la sicurezza su quel tratto. Sicurezza che, di certo, non può essere affidata a una semplice transenna. L’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli ha annunciato che l’intervento verrà effettuato al più presto.