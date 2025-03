Mercato del venerdì in crisi . Cinquanta i posti liberi

Ammontano a circa 50, i posti liberi nel mercato del venerdì: è questo il conteggio sommario effettuato dall’amministrazione comunale riguardo a una delle situazioni più caratterizzanti della riviera, dove cittadini e visitatori esterni, da anni, si incontrano per fare il proverbiale ‘affarone’ o assaggiare tipicità del territorio Piceno. Numeri che la dicono lunga sulla parabola discendente in cui si trova attualmente il mercato, ed è per questo che il vertice di Viale De Gasperi ha deciso di metterci mano, partendo dagli ‘alimentaristi’ per poi riorganizzare complessivamente i due appuntamenti settimanali.

È in tal senso che, nella riunione di due giorni fa, la giunta ha dato mandato agli uffici di procedere con una prima ricognizione dei posteggi liberi da riassegnare, limitatamente al caso del settore alimentare. L’operazione di riallocazione seguirà una specifica trafila: i posteggi liberi, a tal proposito, verranno assegnati ad altri operatori richiedenti secondo il normale ordine di graduatoria.

Come accennato, però, la questione è ben più ampia e riguarda il rilancio del mercato stesso: a soffrire è soprattutto il venerdì, giorno tradizionalmente più frequentato, e soprattutto in piazza San Giovanni e viale Buozzi, dove i tanti posti liberi si fanno ormai notare. "Puntiamo – spiega l’assessore alle attività produttive Laura Camaioni – a migliorare il mercato, accorpando dove possibile, di modo che si presenti come un contesto ordinato e pienamente fruibile, variegato e florido, come lo è stato per tanti anni, e come può tornare con alcuni interventi mirati. In particolare, è necessario che gli stand siano ben visibilisia di martedì che di venerdì. Per quanto riguarda il caso specifico di piazza San Giovanni, va anche rivisto il passaggio dalla parte est al lato ovest della superficie, perché ultimamente è diventato un po’ difficoltoso".

Il mercato settimanale è in cima alla lista di priorità anche per un’altra questione: le bancarelle, infatti, dovranno traslocare temporaneamente quando inizierà il restyling di piazza Montebello. Si è pensato di usare o la parte sud di via Calatafimi, oppure via La Spezia e l’area di sosta che la costeggia in direzione ferrovia. Tutto dipenderà dal numero di lotti in cui verrà diviso l’intervento di riqualificazione, e la dislocazione pro tempore degli stand andrà discussa con la ditta aggiudicataria.

