Nuovi contratti per infermieri e operatori

Il dg dell’Ast Maraldo ha firmato otto determine: due per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato rispettivamente di 15 infermieri e di 6 operatori sociosanitari, una per l’assenso alla mobilità volontaria di 2 Oss, una per l’assunzione a tempo indeterminato mediante stabilizzazione di 9 Oss, di cui 2 nuovi e 7 già in servizio nell’azienda attraverso la trasformazione del contratto da determinato a indeterminato, tre per la stabilizzazione rispettivamente di una dietista, di due psicologhe e di una radiologa, e una per l’assenso alla mobilità volontaria di un oncologo. Per un totale, dunque, di 30 ulteriori unità di personale a compensazione del turnover annuale.

Inoltre, il neo direttore generale ha indetto due concorsi pubblici per l’assunzione di ulteriori 13 dirigenti medici di diverse discipline e ha provveduto alla copertura di un primariato vacante. "Le politiche assunzionali – evidenzia Maraldo - sono strategiche in un’azienda sanitaria. Sarà mia personale cura procedere nei limiti dei vincoli economici rappresentati dal tetto di spesa del personale e del bilancio preventivo, garantendo anche la conversione dei rapporti flessibili in strutturati. Penso e credo – ha aggiunto - che le forze sindacali colgano questo segnale, che giunge alle porte dell’estate e quindi delle ferie, come un elemento di stabilità ed equilibrio nella gestione del sistema delle relazioni sindacali".

I 15 infermieri sono stati assunti a tempo indeterminato mediante lo scorrimento della graduatoria del pubblico concorso realizzato in forma aggregata dagli enti del Servizio sanitario regionale Marche, mentre per quanto riguarda gli operatori sociosanitari: 6 sono stati assunti a tempo indeterminato altresì mediante utilizzo della graduatoria del concorso pubblico espletato in forma aggregata, due mediante l’assenso alla mobilità volontaria, e 9 mediante la stabilizzazione Covid dal prossimo primo maggio e sempre attraverso scorrimento di graduatoria.

Indetti due concorsi pubblici, per titoli e esami, per la copertura di due posti in anestesia e rianimazione, due posti in radiodiagnostica, un posto in radioterapia, un posto in malattie metaboliche e diabetologia, un posto in nefrologia, due posti in urologia e per tre posti in medicina d’emergenza e urgenza.