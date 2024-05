Oltre un chilo di cocaina: arrestati

Erano entrambi residenti a San Benedetto i due cittadini stranieri di 29 e 33 anni, arrestati dai carabinieri della compagnia di Alba Adriatica che li ha trovati in possesso di 1 chilo e 200 grammi di cocaina e 5.500 euro in contanti. Si tratta di due giovani stranieri già conosciuti dalle forze dell’ordine per analoghi reati. L’operazione, condotta dagli investigatori dei militari dell’arma abruzzesi, ha portato all’individuazione e alla perquisizione di un’abitazione a Tortoreto, utilizzata come laboratorio per il confezionamento della cocaina destinata al minuto spaccio. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti 1.204 grammi di cocaina, due bilancini elettronici di precisione e materiale idoneo al confezionamento delle dosi. In seguito a un’altra perquisizione eseguita su un terreno incolto a Colonnella, i carabinieri hanno trovato altri 100 grammi della stessa sostanza stupefacente, suddivisa in 200 bustine termo-sigillate da 0,5 grammi ciascuna. Infine, presso un secondo domicilio a San Benedetto, gli operanti hanno sequestrato 5.500 euro in contanti, presumibilmente provento dell’attività di spaccio. I due uomini sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e tradotti presso la casa circondariale di Teramo. Le indagini continuano per accertare ulteriori eventuali responsabilità e collegamenti nell’ambito dell’illecita attività di spaccio sul territorio a cavallo fra le due regioni ed eventuali collegamenti con organizzazioni criminali che fanno affluire fiumi di droga sulla Riviera abruzzese e marchigiana.

ma. ie.