Paolini si riprende la Samb: "Sono pronto, avanti così"

Simone Paolini, il ritorno. Il centrocampista rivierasco a L’Aquila è tornato a calcare il terreno di gioco dopo circa tre mesi. L’ultima partita disputata è datata infatti 20 ottobre a Castelfidardo. E’ subentrato all’ottavo della ripresa a Chiatante, disputando una buona prestazione. "Sono contento del pieno recupero - dice Paolini ai microfoni di Radio Azzurra nel corso della trasmissione Pianeta Samb - e di questo ringrazio il prof Di Renzo e tutto il suo staff. Ho lavorato tantissimo per tornare a disposizione di Palladini e sono soddisfatto della mia prestazione. Mi sono dovuto fermare quando stavo facendo bene nel ruolo di terzino sinistro. Mi sento bene e spero di dare il mio contributo alla causa della Samb". Le due annate di Paolini alla Samb sono state contrassegnate da tanta sfortuna con infortuni che lo hanno tenuto lontano dai campi da gioco per diverso tempo. "Sono stato sfortunato -spiega il centrocampista rossoblù- ero arrivato in rossoblù con qualche problemino. Poi, una volta risolti, mi sono infortunato di nuovo e c’è voluto tempo per recuperare la migliore condizione. E’ stata una stagione storta ma sono contento che la società mi abbia poi confermato. E da sambenedettese ne sono contentissimo". Una Samb che veleggia in vetta alla classifica con dodici punti di vantaggio sull’Aquila. "Sono tanti -afferma Paolini- ma mancano ancora tredici partite. Non dobbiamo mollare la presa, né avere cali di tensione. Bisogna continuare su questa strada e centrare domenica l’undicesima vittoria consecutiva". Il Fossombrone, però, non è un avversario dei più malleabili. "Sarà una partita difficile come tutte le altre - è sempre Paolini che parla- ma anche insidiosa e l’abbiamo visto nel match di andata. Anche lo scorso anno il Fossombrone ci mise in difficoltà. Gioca bene, ha un organico che è insieme da diversi anni ed è diretta da un bravo allenatore. Ma - conclude il centrocampista rossoblù - la Samb sta bene e vogliamo ripeterci". Contro i metaurensi Ottavio Palladini dovrà fare a meno degli infortunati Zini, Fabbrini e Semprini con il 2005 Bouah che può tornare a disposizione. Questa mattina classica seduta di rifinitura. Samb-Fossombrone sarà diretta da Giuseppe Lascaro di Matera (Fiorucci-Guerra).

Benedetto Marinangeli