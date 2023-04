Cambiano i parcheggi ad Ascoli: sosta gratis per 30 minuti, ecco dove e fino a quando

Ascoli, 8 aprile 2023 – Posteggi gratuiti fino al prossimo 30 giugno 2024. In alcune vie del centro, partendo da corso Vittorio Emanuele, la sosta diventerà gratuita per i primi 30 minuti. Ok dalla Giunta all’introduzione, in via sperimentale, della gratuità della sosta per mezz’ora all’interno del sistema tariffario degli stalli blu.

"Si partirà martedì 11 aprile con corso Vittorio Emanuele – ha commentato il sindaco Marco Fioravanti –, poi si passerà anche a corso Trento e Trieste e piazza Santa Maria Intervineas. Abbiamo deciso di introdurre una misura volta a ridurre i disagi causati dalla presenza dei numerosi cantieri edili, legati ai lavori di ricostruzione post sisma, e dei cantieri del superbonus. Dobbiamo far coesistere due esigenze ugualmente importanti: quella della ricostruzione e quella della necessità di garantire un sufficiente numero di stalli di sosta per residenti e utenti. In quest’ottica la sosta gratuita, seppur di breve durata, sarà funzionale anche per favorire l’accesso alle attività commerciali presenti in zona".

Il tema parcheggi da qualche tempo è divenuto un tema caldo per i cittadini spesso costretti a vagare come nell’Odissea alla ricerca di un posto. Grazie all’intesa con la Saba in queste zone nevralgiche del centro, quindi parcheggiare diventerà gratuito per 30 minuti. Qualora invece la sosta si dovesse protrarre per un’ora, il costo sarà di 50 centesimi, anziché di 1 euro. L’eventuale sosta di due ore, di conseguenza, avrà un costo di 1,50 euro, invece di 2.

A ciò si aggiungerà una novità per i parcometri: sarà inserita la funzione di inserimento targa del veicolo posteggiato. "Non appena sarà terminata la realizzazione degli spazi oggetto di stalli a pagamento nelle zone previste, la sosta diventerà gratuita per questo primo lasso di tempo – ha aggiunto il vice sindaco con delega all’urbanistica Gianni Silvestri –. Partiremo con i parcheggi in corso Vittorio Emanuele, per poi estendere il discorso anche nelle zone di corso Trento e Trieste e piazza Santa Maria Intervineas. La Saba provvederà all’adeguamento dei parcometri per il rilascio del ticket gratuito per la sosta gratuita dei primi 30 minuti. Questa scelta va a dimostrare l’attenzione mostrata dalla nostra amministrazione verso le esigenze manifestate, in termini di offerta di sosta, dai residenti del centro storico. Oltre a loro andremo ad abbracciare anche le situazioni dei proprietari di attività commerciali e, in generale, dei vari utenti che frequentano la nostra città".