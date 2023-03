Boom di prenotazioni ad Ascoli: "Hotel e case, la Riviera va già a ruba. Ma non c’è personale"

Il presidente della Confesercenti Marche Sandro Assenti (Foto Sgattoni)

Ascoli, 23 marzo 2023 – Hotel e stabilimenti balneari si stanno preparando alla riapertura. Il prossimo weekend darà il via alla stagione e già ci si attende in riviera un boom di presenze per Pasqua. Lo anticipa il presidente della Confesercenti Marche Sandro Assenti: "Stanno arrivando tante prenotazioni per la stagione estiva ma anche e soprattutto per Pasqua. Negli hotel ma pure per le case estive, già tutte piene. Prenotazioni già arrivano agli stabilimenti balneari per ombrelloni, sdraio e lettini. In passato le persone li prenotavano a giugno, quest’anno stanno anticipando a marzo per paura di non trovare poi la disponibilità in estate". Un anno di aumenti. Sdraio e ombrelloni quanto costeranno? "Il tasso di inflazione si aggira attorno al 10% e quindi i costi avranno un aumento pari al 10%. Lamentele? No, nessuna". Lo scorso anno molte attività hanno dovuto lavorare a mezzo servizio o addirittura rinunciare a parte delle clientela per mancanza di personale. Il problema si sta già ripresentando? "C’è grande difficoltà soprattutto nel settore ricettivo-turistico a trovare manodopera. In media tra spiaggia, ristorazione e divertimento, uno stabilimento balneare dà lavoro anche a più di 15 persone. Non si trovano cuochi, camerieri professionisti, barman". Sulle cause di...