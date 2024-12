Questa Samb è troppo per la Fermana. La capolista se ne va, contestati i canarini

SAMBENEDETTESE

3

FERMANA

0

SAMB (4-2-3-1): Orsini 7; Zoboletti 6, Zini 6,5, Gennari 6,5, Orfano 6,5 (44’ st Chiatante); Guadalupi 7 (41’ st Toure sv), Candellori 6,5; Kerjota 6,5, Lonardo 6,5 (26’ st Lulli 6), Battista 6 (21’ st D’Eramo 6); Eusepi 8 (37’ st Moretti sv). A disp. Semprini, Fabbrini, Tataranni. All. Palladini 6,5

FERMANA (4-3-3): Perri 6; Cocino 5,5 (12’ st Fontana), Tafa 5, Karkjalis 5, Barchi sv (27’ pt Tomassini 6); Granatelli 5,5, Romizi 6, Bartoli 5,5 (12’ st D’Agostino 5,5); Valsecchi 5,5 (23’ st Mavromatis 5,5), Bianchimano 5, Sardo 5 (30’st Palumbo sv). A disp. Di Stasio, Ferretti, Carosi, Lomangino. All. Bolzan 5,5

Arbitro: Papagno di Roma 2 6. Guardalinee: La Regina-Nesi Reti: 16’ e 28’ pt (rig) Eusepi, 11’ st Guadalupi

Note – Spettatori 5.624 di cui 323 provenienti da Fermo. Amm. Romizi (F), Battista (S), Granatelli (F) Angoli 5-4 per la Samb. Rec.1’ pt, 3’ st

Cinquina pre nataliza della Samb. I rossoblù superano la Fermana per 3-0 conquistando così la quinta vittoria consecutiva in campionato. Un successo netto, inequivocabile con la formazione di Ottavio Palladini assoluta padrona del campo. La doppietta di Eusepi nel primo tempo ed il gol di Guadalupi nella ripresa permettono alla Samb di continuare la sua marcia in vetta alla classifica. Il passo falso al Riviera delle Palme mantiene i canarini al penultimo posto in classifica. Troppo forte la Samb rispetto ad una Fermana che ha provato a giocarsela fino al 16’ pt quando Eusepi ha capitalizzato un ottimo assist di Orfano. Poi al 27’ ecco il fallo in area di Tafa su Lonardo, per il rigore del 2-0 trasformato da Eusepi alla sua seconda doppietta stagionale dopo quella del 29 settembre scorso messa a segno contro L’Aquila. La partita della Fermana praticamente finisce qui.

Lonardo colpisce l’incrocio dei pali di testa dopo un corner calciato da Kerjota con i canarini che al 44’ impensieriscono Orsini con una conclusione di Romizi su cui il giovane estremo difensore rossoblù si esibisce in uno splendido intervento. Sul corner successivo la Samb sfiora il tris con Orfano che si fa ipnotizzare da Perri in uscita. Nella ripresa il liet motiv del match non cambia con i rossoblù padroni del campo. Ed all’ 11’st ecco il gol di Guadalupi che finalizza alla grande un triangolo sullo stretto con Kerjota. Tre minuti dopo Granatelli mette giù in area Battista con Papagno di Roma che assegna alla Samb un altro calcio di rigore. Eusepi lascia l’incarico dell’esecuzione proprio a Battista che si fa respingere da Perri la conclusione dagli undici metri. La Samb va vicina poi al gol con Eusepi, Guadalupi e Kerjota legittimando un successo inequivocabile. Al fischio finale grande festa dei supporters rossoblù con la Fermana che viene contestata dai 323 tifosi giunti al Riviera delle Palme.

Benedetto Marinangeli