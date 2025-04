Recuperata cisterna con gas gpl

Nella mattina di ieri sono state portate a termine le operazioni di recupero della cisterna che trasportava gas Gpl finita fuori strada e ribaltatasi lungo una strada in discesa in località Menocchia di Montefiore dell’Aso, verso le 10,30 della mattina del 27 marzo scorso. La delicata e complessa operazione è stata compiuta da un’impresa privata chiamata dalla ditta proprietaria della cisterna, con l’assistenza dei vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto, che sul posto hanno recuperato le attrezzature che erano rimaste sul posto, usate per ancorare il mezzo al fine di evitare che potesse scivolare lungo la vallata. Durante le giornate di maltempo di quel periodo, i vigili del fuoco di Ascoli e San Benedetto lavorarono per due giorni per svuotare la cisterna, con l’ausilio del nucleo di specialisti giunti dai comandi dei vigili del fuoco di Roma, Bologna e L’Aquila. La cisterna scivolò fuori strada a casa del fango dovuto alle forti piogge.