Ascoli, restyling da due milioni: dalle strade ai marciapiedi. La mappa

Ascoli Piceno, 22 marzo 2023 – La prossima settimana entrerà nel vivo la serie dei 12 interventi finanziati dal fondo completare al Pnrr. Un ampio pacchetto di lavori che riguarderanno sia il ripristino delle sedi stradali e i relativi marciapiedi, che la rigenerazione urbana di alcune zone della città. Saranno 632mila euro le somme previste per favorire il completamento dei progetti che riguarderanno Valle Senzana, Fonte di Campo, viale De Gasperi, viale delle Rimembranze, via Giordano Bruno (Monterocco) e altre zone.

A questi si affiancheranno i 2 milioni di euro che invece riguarderanno i 3 lotti delle aree urbane, nel cui primo lotto rientrano il ponte di Cecco e la caratteristica fontana di Porta Cartara, situata di fianco alla chiesa della Madonna del Ponte. Il costo dell’opera di quest’ultima si aggira attorno ai 60mila euro e, oltre al potenziamento dell’illuminazione, vedrà il ripristino del deflusso dell’acqua per favorire la possibilità di vederla tornare fruibile.

Si procederà anche alla riqualificazione dello spazio circostante con una pavimentazione in travertino e uno scivolo per favorire l’accesso ai disabili. Verrà, inoltre, migliorata l’illuminazione monumentale. "I lavori rientranti nella riqualificazione delle zone extraurbane saranno finalizzati ad intervenire su alcune zone in cui si sono ravvisati degli smottamenti legati al dissesto per quanto riguarda il filone stradale – spiega l’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli –. Di pari passo ci saranno altri interventi relativi alla riqualificazione degli spazi urbani. Abbiamo provveduto intanto ad inaugurare anche il tratto di Lungotronto con i fondi previsti per l’abbattimento delle barriere architettoniche che ci ha permesso di abbracciare il discorso legato alla disabilità.

Ora provvederemo alla progettazione del lato opposto con la ricongiunzione dei marciapiedi con piazza Santa Maria Intervineas all’angolo con corso Trento e Trieste". Lavori anche a Porta Romana nella zona di Monteverde dove, anche qui, si sta procedendo al rifacimento della sede stradale e dei marciapiedi. A Villa Sant’Antonio infine sono previsti dei lavori sul piazzale di lato alla chiesa al quale si aggiungerà un collegamento pedonale, dotato di apposita illuminazione, che dalla Salaria si svilupperà attraversando il sottopasso della linea ferrovia e permettendo di raggiungere la rotonda alla zona di Campolungo proprio di fronte all’Eurospin. Un’area commerciale che molti residenti della zona sono soliti raggiungere a piedi.