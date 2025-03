Samb, tre partite per chiudere la pratica

La bella vittoria con il Chieti ci riconsegna una Samb che, dopo il febbraio nero, è tornata su livelli di rendimento alti. Mancano solo sei giornate al termine del campionato e restano sempre nove i punti di vantaggio sul Teramo secondo in classifica. Ormai tagliati fuori da qualsiasi gioco promozione sia L’Aquila che il Chieti. Di questi ultimi sei turni Eusepi e compagni, i primi tre potrebbero rivelarsi decisivi per la matematica promozione. A partire dalla trasferta di Senigallia, per passare al match interno con il Sora e fino ad arrivare alla trasferta di Teramo. In palio ci sono i punti che valgono la C. Intanto ieri pomeriggio la Samb ha ripreso ad allenarsi al Ciarrocchi. Hanno lavorato a parte Zoboletti dopo la botta alla caviglia di giovedì scorso e Candellori che oggi si sottoporrà a visita medica per valutare se la cicatrice al retto femorale della gamba destra si sia rimarginata. A riposo precauzionale l’under Tourè a causa di un fastidio muscolare. Di nuovo in gruppo Alessandro Sbaffo. Sabah Kerjota dopo il giallo rimediato con il Chieti è entrato in diffida e va a fare compagnia a D’Eramo e Orfano. Per l’attaccante della Samb domenica è una gara speciale. Tornerà per la prima volta da avversario a Senigallia, la società che lo ha lanciato tra i migliori prospetti di tutta la Serie D. La Vigor diretta dall’ex Mauro Antonioli dovrà fare a meno del difensore Pjetri squalificato per una giornata. Domani classico test in famiglia con la juniores al Ciarrocchi. Saranno 800 i tagliandi che verranno messi a disposizione per i tifosi della Samb per la trasferta di Senigallia. La vendita dei biglietti parte questa mattina dalle ore 10. Il prezzo è di 10 euro. Potranno essere acquistati presso la Tabaccheria Isola del Tesoro e la Tabaccheria Amarcord. I bambini con un’età inferiore ai 12 anni potranno entrare gratuitamente previa presentazione di un documento di identità. I tifosi rossoblù tornano a seguire Eusepi e compagni lontano dal Riviera delle Palme. L’ultimo match risale al 26 gennaio, nella trasferta di L’Aquila. Off limits invece le gare di Riano contro la Roma City, Avezzano e Ancona. Si comunica che il botteghino ospiti dello stadio Bianchelli di Senigallia, domenica prossima sarà chiuso.

Benedetto Marinangeli