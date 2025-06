Schianto frontale in via Roma. Paura a Castel di Lama

Violento frontale ieri mattina, intorno alle 8, a Castel di Lama. Due auto, una Peugeot che procedeva in direzione Villa Sant’Antonio e una Golf Volkswagen, che invece era diretta a Piattoni, entrambe condotte da due giovani, che percorrevano la provinciale di via Roma, prima della curva del Gallo, per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Radiomobile di Ascoli sono entrate in collisione. Un urto violentissimo. Il giovane a bordo della Peugeot è stato trasportato ad Ancona in eliambulanza.