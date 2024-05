Sibillini tutti da scoprire

E’ stato battezzato ‘Good Morning Sibillini’ il progetto ideato dal Parco nazionale dei Monti Sibillini e finanziato dal ministero dell’Ambiente, dedicato a passeggiate ambientali e degustazioni in montagna che in pochi giorni ha raccolta numerose prenotazioni. L’evento si svolgerà da oggi e fino al 7 luglio con tappe ben organizzate che seguiranno itinerari di grande valore paesaggistico nei paesi e borghi più suggestivi dei Sibillini inglobando tre provincie.

Si parte questa mattina da Amandola con un suggestiva passeggiata in bici alla scoperta delle orchidee selvatiche dei Sibillini, il 19 maggio tappa a Cessapalombo; in successione il 26 maggio ad Arquata del Tronto, il 16 giugno a Bolognola, il 23 giugno a Montemonaco, il 30 giugno a Ussita e per chiudere il 7 luglio a Visso. Per i cicloturisti saranno messi a disposizione, gratuitamente, una e-bike e un caschetto. Tutte le escursioni, che si avvalgono di esperte guide del Parco e prevedono anche un momento di degustazione di prodotti tipici, sono gratuite e a numero chiuso.

"Siamo soddisfatti dell’apprezzamento che Good Morning Sibillini sta incontrando tra la gente – spiega Andrea Spaterna, presidente del Parco – sin da queste prime battute, con un numero di richieste che supera le disponibilità".

"Voglio ricordare – aggiunge Spaterno – che quella di domenica sarà la prima di tante escursioni che toccheranno tutti i comuni del Parco e che, quindi, vi sarà l’opportunità per molti appassionati di natura di poter partecipare a queste passeggiate e pedalate di gusto".

"Per il momento – conclude il presidente del parco – abbiamo predisposto un primo calendario di eventi fino al 7 luglio ma, a breve, pubblicheremo il programma generale, in modo da poter offrire agli interessati il panorama completo delle escursioni che protrarranno invece fino ad ottobre". Per ulteriori informazioni 353-4670529.

a.c.