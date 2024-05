Stefano Napolitano da Novate Milanese. Si scopre vincente alla soglia dei 29 anni

Forse era destino che Stefano Napolitano conquistasse la prima vittoria nel tabellone principale di un Masters 1000 proprio nel momento migliore della carriera. E’ accaduto nel torneo più prestigioso per un tennista italiano, la terra battuta degli Internazionali d’Italia del Foro Italico di Roma, dove il ventinovenne che si allena al Cantera Tennis Team di Novate Milanese ha approfittato al meglio della rinuncia di Matteo Berrettini (costretto al forfeit per le imperfette condizioni fisiche) per superare in due set (6/2, 7/6) il lucky looser statunitense Jeffrey John Wolf(n°101 Atp). La sua è una vittoria storica, giunta dopo le esperienze dell’anno passato, che lo videro perdente all’esordio in un torneo della categoria sia a Shanghai (dal kazako Beiti Zhukayev) che nella stessa Roma, quando venne sconfitto dal moldavo Alex Molcan. Dopo un primo parziale vinto rapidamente in poco più di mezzora, il numero 125 del mondo sembrava avviato verso il bis nel secondo set, quando si è trovato 5/3 e sul 5/4 non ha sfruttato due palle match, fino a perdere la battuta nel gioco successivo. Sul 5/6 ha annullato addirittura una palla set per Wolf, una volta approdato al tie break si è imposto 7 punti a 3. La promozione al 2° turno gli frutta, oltre a 30 mila euro di premi, una sfida aperta al cinese Juncheng Shang.

Silvio De Sanctis