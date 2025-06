Tagliata una pineta, protesta dei cittadini contro il Comune

L’eliminazione di decine di alberi nella pineta dove si trova il parcheggio dell’ex ospedale di Montefiore dell’Aso, all’ingresso del centro storico, ha suscitato il malumore di diversi residenti che hanno osservato un taglio intensivo di piante. In Comune confermano che tutto è stato fatto nel rispetto delle regole. Il sindaco Nazzareno Ciarrocchi spiega il motivo: "Un paio di alberi erano caduti con il vento nel mese di dicembre scorso. Abbiamo fatto eseguire una perizia tecnica a un agronomo ed è emerso che molte piante erano pericolanti ed altre ammalate. Ora è in programma la realizzazione di un parcheggio con una cinquantina di posti auto, per dare una risposta alle esigenze di residenti e visitatori, in modo da evitare soste selvagge in centro. Contestualmente procederemo a mettere a dimora altre piante, in questo caso saranno Tigli. Purtroppo abbiamo impianti di verde pubblico che sono molto vecchi – aggiunge il Sindaco – Dovremo abbattere anche piante malate e pericolanti che si trovano in alcune zone del paese, anche all’interno del parco De Vecchis. In questo caso procederemo alla messa a dimora di nuove essenze, Lecci e Pini nello stesso posto dove sono state o saranno abbattute".