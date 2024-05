Team Red Racing: incontro a sorpresa con Max Giusti

Continua a raccogliere successi il Team Red Racing, società con sede a Fermo e anima a Grottazzolina, impegnata su quattro tracciati nell’ultimo fine settimana. Nel campionato italiano Fmi Epoca svoltosi sul tracciato ‘Le Fornaci’ di Lanciano, Mirko Fiorentini continua a dominare la categoria D3, consolidando il primo posto in classifica e conservando la tabella rossa. Purtroppo a causa di un problema fisico Gianluca Credi si è dovuto ritirare, tanto da cedere la tabella rossa. Sul circuito di minimoto ‘La Scintilla’ di Conigliano di Rieti, il giovanissimo Michele Barbizzi nel Trofeo Fmi ‘Simoncelli’, ha chiuso con una settima piazza nella classifica generale. Mentre in Toscana sul circuito di ‘Santa Barbara’ a Ponte Egola, si è disputata la seconda prova di Trofeo Italia Uisp, dove in pista sono scesi ben quattro piloti in due categorie. Nella categoria Amatori Mx1 Nicola Bugiolacchi conquista il terzo posto; nella stessa categoria Paolo D’Angelo resta primo nella classica generale. Nella categoria Esperti Mx2 sia Ivan Lucarelli che Daniele D’Angelo nella categoria Mx1 si fermano all’undicesima posizione. Fra le note di colore al termine di una gara, l’attore e conduttore Max Giusti, insieme al pilota Gianni Gismondi e al direttore generale della Red Racing Giampiero Scaloni.