Veltroni e il suo libro:: "Dalla parte degli ultimi"

"Ho letto di questa storia tanti anni fa, con curiosità e mi ha colpito perché nessuno sapeva di chi stavo parlando. Così l’ho ricordata". Introduce così il nuovo romanzo ‘La condanna’ il politico e giornalista Walter Veltroni, in occasione della presentazione del libro nelle sale dell’hotel ‘Il Casale’ a Colli. L’iniziativa è dell’associazione ‘Libertà di creare’ di Castorano. Per l’occasione oltre all’autore, ex segretario del Pd, anche il giornalista e scrittore Mario Di Vito, il sindaco di Colli Andrea Cardilli e l’ex deputato Luciano Agostini. Si tratta della storia dimenticata di Danilo Carretta, massacrato dalla folla nel palazzo di giustizia a Roma, nel 1944. "Ho una passione per le storie e le persone dimenticate, per le storie degli ultimi. I primi sono boriosi e con poca profondità, e non c’è nessuno di più ultimo di Carretta. Nel 1944 c’ è il primo processo un questore fascista, Caruso. Roma è in tensione, in centinaia vanno al palazzaccio, con rabbia. La ricerca nel libro è affidata a Giovanni un giovane giornalista, appassionato, al quale viene affidato il compito di scrivere di un certo ‘Danilo Carretta’. Giovanni si infila nei documenti e cerca di capire: chi è?".

