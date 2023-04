Eventi Bologna, 10 consigli su cosa fare nel ponte del 21, 22, 23, 24 e 25 aprile 2023

Bologna, 21 aprile 2023 - Il 25 aprile a Bologna è un po' come il Natale, o forse il Capodanno per via dell'effervescenza collettiva. Si tratta di un momento particolare, in cui la città prende vita per ricordare, e lo fa in un modo tutto suo. In questo ponte che va da venerdì 21 a martedì 25 aprile, non manca nulla. C'è l'arte visiva, la musica, il teatro, ci sono i libri. C'è la parola scritta e la parola cantata: quella delle librerie indipendenti a Porta Pratello e quella di Pratello R'Esiste. C'è la parola di Moni Ovadia e Aldo Cazzullo su un palco teatrale e di chi racconta i parchi in un pomeriggio primaverile.

C'è la parola di ricorda e c'è chi è nuovo in città e, scoprendo questa tradizione tutta bolognese, per la prima volta ascolta. O quanto meno, è quanto ci si augura. Ecco gli eventi per stare in ascolto (ma anche per non annoiarsi), in questo lungo fine settimana sotto le due Torri.

Venerdì 21 aprile

Stefano Rapone

Lo stand up comedian Stefano Rapone, protagonista del podcast “Tintoria” condotto con l’amico e collega Daniele Tinti, torna a calcare i palcoscenici con il suo 'Stefano Rapone Live' facendo tappa al Teatro Celebrazioni di Bologna il 20 aprile, dopo aver collezionato numerosi sold out in giro per l’Italia. L'obiettivo di Rapone è quello di dimostrare con questo alla sua famiglia di credenti, di essere meglio di Gesù Cristo. Uno spettacolo del Teatro Celebrazioni, via Saragozza 234, in programma alle 21. Biglietti a 20 o a 26 euro a seconda della postazione.

Bologna Buskers Festival

Artisti di strada di ogni tipo, giocoleria, cabaret, musica dal vivo e dj set. Si esibiranno: Skiantos, Rumba De Bodas, Super Cumbia Y La Liga De La Alegria, Espana Circo Este. Dj set con: Internazionale Trash Ribelle. Bologna Buskers Festival ospiterà anche un mercatino vintage a cura di Vintage Trip e area food & drink, a cura di Feed’n’Food Eventi con quattordici food truck da tutta Italia. Gli spettacoli iniziano nel primo pomeriggio, ingresso gratuito.

Sabato 22 aprile

Inaugurazione RitmoLento

Dopo due anni senza dimora, il circolo Arci RitmoLento torna ad avere un tetto sulla testa: si tratta degli spazi a pian terreno dello storico Casalone, in via San Donato 149, con l’inaugurazione fissata per il 22 aprile, a partire dalle 18. Il circolo aveva aperto le sue porte nel 2016 in Via San Carlo 12/A diventando in poco tempo un ritrovo sicuro per studentesse e studenti, lavoratrici e lavoratori precari, collettivi femministi, ecologisti e antirazzisti. Ora questo realtà torna in vita, con veste rinnovata e molte nuove attività: dal doposcuola alla sala prove gratuita.

Kabarèè Nessun errore di battitura, si scrive proprio così. La pagina Instragram di intrattenimento 'Bologna Parvenza', che ha spopolato sui social grazie ai 'meme' sulle serate bolognesi, ora non è più solo una pagina. Al Kindergarten, via Calzoni 6, una serata karaoke firmata Bologna Parvenza, per l'appunto, a partire dalle 23. Ingresso a 5 euro con diritti di prevendita.

Domenica 23 aprile

Warhol Haring Basquiat

Per la prima volta in Italia a Palazzo Belloni (via de' Gombruti 13 a), il padre della Pop Art e i suoi due figli spirituali in una mostra unica che racchiude le opere più iconiche di Warhol, Haring e Basquiat. Un sodalizio spirituale che nacque nel mondo della musica e dei clubs della New York underground anni ’80, quando l’arte “avveniva” di notte. Gli spazi sono aperti straordinariamente il 9 aprile, dalle 10 alle 19. Biglietto intero a 15,50 euro.

La festa delle librerie indipendenti bolognesi

In attesa del 25 aprile, torna a Porta Pratello (via Pietralata 58) 'Sant Jordi, la Festa delle Librerie indipendenti bolognesi". Per tutta la giornata si alterneranno presentazioni di libri e degustazioni di vini indipendenti. Saranno presenti banchetti espositivi delle librerie indipendenti del territorio, bar e spazio cibo. Gli spazi sono aperti al pubblico dalle 10 alle 21, ingresso gratuito.

Passeggiata nei parchi del Quartiere Porto Saragozza

Il Comitato Tutela Alberi e l'Associazione Esercenti Bologna accompagneranno in una visita nei parchi del Quartiere Porto-Saragozza. Il professor A. Zecchini D'Aurelio illustrerà le tipicità del luogo e degli alberi. Si parte dalla Villa delle Rose, di fronte alla fermata del bus 20. Alle 17 è in programma un pit stop presso la "Bottega dei Grani Antichi" e "Besciamella" per la degustazione di piatti tipici bolognesi. Per partecipare cliccare "Perteciperò" nell'evento Facebook o contattare il 375 6426164 indicando il nome e il numero dei partecipanti.

Lunedì 24 aprile

Savana Funk

I Savana Funk incarnano l'essenza della live band, grazie al connubio tra funk, rock anni '70, blues, contaminazioni afro, jam incendiarie e groove irresistibili. Alla vigilia del 25 aprile tornano live gratuitamente, al Dumbo (via Casarini 19), per un evento che sta diventanto a tutti gli effetti una tradizione. Apertura dei cancelli alle 19. A seguire Dj Zeta in consolle.

Aldo Cazzullo e Moni Ovadia: 'Il Duce delinquente'

In occasione delle celebrazioni del 25 Aprile, arriva a Bologna lo spettacolo di Aldo Cazzullo e Moni Ovadia “Il duce delinquente” prodotto dalla Corvino produzioni e ispirato al libro di Aldo Cazzullo “Mussolini il capobanda”. In scena Moni Ovadia attore, scrittore, cantante e attivista dei diritti civili e sociali e lo stesso Cazzullo, giornalista, scrittore e storica firma del Corriere della sera. Lo spettacolo andrà in scena al Comunale Nouveau, in Piazza Costituzione 4, alle 20.30. Ingresso gratuito su prenotazione.

Martedì 25 aprile

Balera Elettronica Libera

Dj set su due palchi, mercatini e food truck per un’intera giornata di festa all’aria aperta. Tornano gli appuntamenti del Pontelungo Summer Fest, via Agucchi 21. Ingresso gratuito.