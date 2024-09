Bologna in Fiore e Giardini & Terrazzi, i due appuntamenti imperdibili in città: ecco quando

Bologna, 6 settembre 2024 — Due temi freschi e colorati, i fiori e i giardini, al centro di altrettanti eventi che tra 13 e 15 settembre prossimi animeranno il centro di Bologna. Stiamo parlando dell’edizione autunnale di “Bologna in Fiore”, in programma in Piazza Minghetti e in Piazza del Francia (dopo l’edizione primaverile di scena tra 12 e 14 aprile scorsi), e del garden show e mostra mercato “Giardini & Terrazzi”, che si terrà ai Giardini Margherita. Entrambi gli ingressi saranno gratuiti.

Bologna in Fiore

Andando con ordine, “Bologna in Fiore” è l’evento dedicato agli amanti del pollice verde. Dopo l’ultimo appuntamento di Modena (in programma nel weekend del 7-8 settembre), toccherà di nuovo a Bologna. L’ingresso, gratuito, è previsto dalle 9 alle 20. Per l’occasione, i visitatori potranno trovare piante tappezzanti, in vaso, rampicanti, profumate, grasse di ogni tipo e varietà per il terrazzo, il giardino o all’interno della propria casa. Oltre alle piante classiche si troveranno azalee, rododendri, camelie e le profumatissime rose. L’attenzione, però, sarà sempre al “green style”, ovvero alle erbe color verde. Come quelle aromatiche che si usano in casa, da utilizzare in cucina: dal rosmarino al basilico, dal timo al coriandolo, passando per la salvia, la santoreggia e le tantissime varietà di menta.

I floricoltori presenti sono produttori e pertanto sarà possibile acquistare direttamente da loro, senza ulteriori passaggi con costi aggiuntivi. Esperti che saranno a disposizione per dare consigli su come coltivare al meglio le piante da loro prodotte. La mostra mercato è organizzata da ‘Sgp’, che da cinque anni porta avanti la manifestazione con il patrocinio del Comune di Bologna nelle due edizioni: quella primaverile (andata di scena a metà aprile) e quella autunnale in arrivo.

Giardini & Terrazzi

Al centro ci saranno sempre piante e fiori, ma anche arredi e complementi, artigianato, abbigliamento vintage-contemporaneo, prodotti dei territori, il benessere e la cura della persona e gli animali. Tutti settori che si potranno trovare alla 30esima edizione di “Giardini & Terrazzi”, l’evento che andrà di scena tra 13 e 15 settembre al Parco dei Giardini Margherita, dalle 10 alle 19.30. Saranno oltre 170 gli espositori locali e nazionali che parteciperanno, con di mezzo anche incontri culturali e tecnici ed eventi nelle aree Wellness Pavilion e Pet. I visitatori avranno anche a disposizione una ampia proposta di arredi da giardino, complementi d’arredo, tessuti e prodotti artigianali.

Gli incontri e i convegni

Per quanto riguarda gli incontri e i convegni, il primo appuntamento è per sabato alle 10, con “Per fare tutto ci vuole un Fiore”, promosso da Arga Associazione Giornalisti Agro Alimentari Emilia-Romagna. Un incontro aperto sui fiori edibili, le loro proprietà, la moda e i consigli utili su come usare i fiori in cucina, con la cornice e le opere di artisti come Arcangela Piera Delena e Stefano Fiorita, in collaborazione con Avsg (Associazione volontari di San Giacomo del Martignone). Dalle 10 alle 12, davanti all’ex Centrale elettrica, si terrà l’evento “Reuse for mother love”, il più grande progetto di arte partecipata al mondo, ispirato e voluto dall’artista internazionale JR. Dopo l’incontro tra le 16.30 alle 18 “Quanto vale il verde in città”, ovvero il workshop promosso da Rotary Bologna alla Palazzina Liberty, andrà di scena tra le 17.30-19 “Milonghina”, l’evento per ballare a ritmo di tango.

Domenica gli ultimi due incontri. Alle 11 8cento Asd presenterà “Dejeuner sul l’herbe”, il raduno di fronte alla Palazzina Liberty con tanti giochi, balli in costume a tema Ottocento. Alle 11.30, infine, il green designer Roberto Malagoli parlerà della tradizione nipponica e delle sue tecniche compositive con “Il Giardino Giapponese”, sempre di fronte alla Palazzina Liberty.