Bolognese aggredito all’Autogrill: "Pestato per una maglietta da estremisti di sinistra"

Bologna, 2 giugno 2024 – Federico Piazza è stato suo malgrado protagonista di un deprecabile atto di violenza. Insieme ad altri bolognesi, il ragazzo di 23 anni residente a Zola Predosa ha partecipato alla manifestazione di Roma dove ieri Giorgia Meloni ha chiuso la campagna elettorale di Fratelli d’Italia in vista delle prossime elezioni europee.

Al ritorno il pullman si è fermato nella stazione di servizio di Montepulciano est e lì Piazza, che indossava una maglietta con la scritta Fuan, è stato aggredito nella toilette da 5 persone, tre adulti e due elementi più giovani, che a loro volta avevano una t-shirt con il logo Osa, acronimo di Opposizione Studentesca d’Alternativa, associazione anticapitalista nata nel 2018 e che per lo più opera nelle scuole superiori.

Solo l’intervento di Domenico Nobile, consigliere al quartiere Borgo-Reno per Fratelli d’Italia e coordinatore dello stesso partito per l’area Reno-Lavino-Samoggia ha interrotto l’agguato e ha convinto gli assalitori a scappare. "La cattiveria con cui volevano picchiare un ragazzo di 23 anni che non la pensa come loro – dice Nobile – mi ha sorpreso. Lo stavano prendendo a pugni in modo vigliacco e avrebbero continuato senza remore se non si fossero accorti che non erano più soli e che potevano essere riconosciuti. Un episodio spiacevole che dimostra quanto l’odio sia radicato in alcuni ambienti".

Contattata immediatamente, la polizia stradale di Arezzo si è recata sul posto e una volta ricevuta la denuncia si è subito adoperata per rintracciare e fermare i cinque presunti aggressori. Nonostante i segni delle percosse, tra le quali un ematoma in testa, Piazza ha ripreso il viaggio sul pullman e una volta raggiunta Bologna si è recato all’ospedale Maggiore per gli accertamenti del caso".