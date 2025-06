"Ascensori guasti in stazione, adesso basta"

La manutenzione degli ascensori all’interno della stazione a Pianoro torna a sollevare le polemiche a livello politico. "In virtù di segnalazioni pervenute da cittadini residenti abbiamo depositato un’interrogazione regionale evidenziando gli eccessivi guasti occorsi agli ascensori presenti nella stazione ferroviaria di Rastignano – dichiarano in coro per Fratelli d’Italia, Marta Evangelisti, presidente in Regione, Alessandro Sangiorgi, capogruppo a San Lazzaro e Gianluca Latronico, coordinatore a Pianoro –. Purtroppo la risposta arrivata a riguardo non conforta: ci viene confermato che l’ascensore presente al binario due della stazione di Rastignano ha subito diversi rinvii per la sua manutenzione. Allo stesso modo, sebbene non richiesto in interrogazione, apprendiamo che sono occorsi diverse criticità afferenti gli ascensori situati nella stazione ferroviaria di Pianoro. Per quest’ultimi è in corso una rivalutazione della convenzione fra RFI e Comune".

I tre aggiungono sulla questione elevatori e disagi per i pendolari: "Viste le diverse criticità e le segnalazioni pervenute, ma vista anche l’importanza dell’utilizzo dell’ascensore da parte di utenti diversamente abili, riteniamo sia il caso di fare il prima possibile per risolvere la situazione. Non possiamo certamente rimandare l’urgenza delle manutenzioni all’informazione corretta da parte degli utenti finalizzata a verificare se sia possibile accedere ai treni, come asserisce la Regione stessa. Muoversi è un diritto per tutti, anche e soprattutto per chi ha problemi fisici e di deambulazione, per le persone fragili e per tutti coloro che, incentivati dalla promozione di una mobilità sostenibile regionale, decidano di farne uso, facendo affidamento sulla fruibilità del servizio".

Replica così il primo cittadino di Pianoro, Luca Vecchiettini: "Negli anni la ripartizione delle competenze sulle manutenzioni delle stazioni ferroviarie tra RFI e Comune di Pianoro ha creato non poche incomprensioni, motivo per cui abbiamo effettuato alcune riunioni congiunte e siamo giunti a un accordo per fare maggiore chiarezza. Dalla seconda metà di aprile ogni manutenzione relativa alle tre stazioni ferroviarie che insistono sul nostro territorio, ossia Pianoro, Musiano e Rastignano, sono a esclusiva gestione di RFI, che dunque ne cura sia gli aspetti ordinari che quelli straordinari. Ogni segnalazione su malfunzionamenti va dunque indirizzata direttamente a Ferrovie, il Comune si fa comunque portavoce delle istanze che pervengono dalla cittadinanza al fine di garantire un servizio pubblico adeguato e accessibile a tutti".

Zoe Pederzini