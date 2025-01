Bologna-Borussia Dortmund, Champions ad alta tensione: strade chiuse e modifiche dei bus

Bologna, 20 gennaio 2025 – Già da stamattina in centro storico è vietata la vendita d’asporto di vetri e lattine e lo sarà fino alle 3 di stanotte. Stessa storia domani dalle 10 alle 21 in centro e fino alle 3 in via Saragozza (oltre al divieto di somministrare alcolici, anche all’interno dei locali, per domani pomeriggio, dalle 14.30 alle 19). Il motivo? L’imminente partita di Champions League: al Dall’Ara domani sera (martedì 21) dalle 21 la sfida sarà contro il Borussia Dortmund e sono attesi in città circa 3mila tifosi tedeschi tra oggi e domani. Sono già in corso numerosi controlli sia in aeroporto sia sulle principali vie d’arrivo in città, come le tratte autostradali interessate dal transito dei tifosi (in pullman e auto) e i caselli.

La preoccupazione, infatti, riguarda la possibile confusione per l’arrivo dei numerosi tifosi e il conseguente sovraffollamento delle zone attorno allo stadio. Il Comune di Bologna oltre alle ordinanze anti vetro e anti alcol e al piano per la sicurezza pubblica, ha anche comunicato cosa cambia dal punto di vista del trasporto pubblico e soprattutto quali sono le strade interessate da modifiche alla viabilità.

Tifosi del Borussia Dortmund allo stadio

Oltre alle consuete modifiche alla viabilità e alla sosta previste per ogni partita allo Stadio Dall’Ara (per riassumere: divieto di accesso veicolare all'interno del perimetro costituito dalle seguenti vie: Irma Bandiera, Montefiorino, Tolmino, Gandhi, rotonda Romagnoli, Saragat, della Barca, Andrea Costa -da via della Barca a via Porrettana-, via Porrettana), il Comune di Bologna segnala che via Saragozza, dalla porta verso il Meloncello, e un tratto di via Andrea Costa (dalla rotonda Bernardini a via della Barca) saranno interessate da disagi alla circolazione, anche con possibile chiusura temporanea del traffico veicolare, a partire dal primo pomeriggio di domani. L’orario sarà definito in base alle situazioni contingenti.

Il consiglio quindi è di “evitare, per quanto possibile, di attraversare in auto la zona Saragozza-Andrea Costa”.

Inoltre su via Porrettana, il divieto di sosta su tutta la sede stradale scatta già da oggi lunedì 20 gennaio fino a cessate esigenze, mentre in via dello Sport e via Menabue dalle 9 di martedì 21 gennaio fino a cessate esigenze.

Nella gestione della viabilità e in servizi di antiabusivismo saranno impegnati oltre 100 operatori della Polizia Locale.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, per motivi di ordine pubblico legati all’incontro e agli spostamenti della tifoseria ospite, su via Saragozza, via Porrettana e su un tratto di via Andrea Costa sarà vietato il transito dei mezzi in servizio pubblico di linea dalle 17 circa di martedì 21 alle 00.30 di mercoledì 22. In questa fascia oraria, i bus delle linee Tper 14, 20, 21, 38, 39, 58, 89, 94, 671, 676, 706, 686, 826, 856 e navetta D effettueranno le deviazioni di percorso riportate nel dettaglio alla pagina www.tper.it/bolognaborussia.

Il dispiegamento delle forze di sicurezza è corposo sia per oggi che per domani. In occasione della partita gli uomini in campo per garantire controlli saranno 500, più un elevato numero di stewart messi a disposizione dal Bologna Calcio.

Per oggi l’impiego previsto è di 250 uomini appartenenti a polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di Finanza, polizia penitenziaria e polizia locale.

Ai giardini di Villa Cassarini verrà allestita una zona sorvegliata che accoglierà i tifosi tedeschi, che partiranno dalle vie del centro storico a bordo di diversi pullman per giungere qui, dove avranno a disposizione servizi igienici e potranno intrattenersi, consumando birre, piadine e panini disponibili in appositi food truck, fino al momento in cui si muoveranno in gruppo verso lo stadio, scortati dalle forze dell’ordine.