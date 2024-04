Esplosione a Suviana, la Cgil di Bologna: “Il mondo del lavoro risponderà”

Bologna, 9 aprile 2024 – “Stiamo seguendo l’evoluzione del gravissimo incidente avvenuto, circa due ore fa, alla diga di Suviana. Il mondo del lavoro risponderà“. Questo è il post sui social della Cgil di Bologna, a seguito della notizia dell’esplosione alla centrale idroelettrica del bacino di Suviana nell’Appennino bolognese. Anche la Cgil dell’Emilia-Romagna su Facebook esprime “grande angoscia per il destino dei lavoratori della centrale elettrica di Suviana": “Seguiamo con apprensione l’evoluzione delle ricerche e dell’evacuazione dello stabilimento e ci auguriamo non ci siano altre vittime oltre a quelle già annunciate”, scrive il sindacato su Facebook. “Questa ennesima strage sul lavoro ci rende ancora più determinati a proseguire la lotta a oltranza fino a quando non ci sarà un cambiamento netto e radicale delle condizioni in cui oggi si lavora”, si legge poi nel post. Su Rainews interviene anche Ilvo Sorrentino, segretario nazionale della Filctem: “Siamo stravolti e preoccupati. Non si può andare avanti così: non è possibile che nel 2024 si può ancora morire sul lavoro”. I sindacati in queste ore drammatiche stanno cercando di reperire informazioni a seguito dell’incidente che, al momento, conta tre morti, tre feriti e sei dispersi. Sul posto ci sono quattro elicotteri, cinque ambulanze, un’auto medica e numerose squadre dei vigili del fuoco. Lo scoppio si è verificato, secondo le prime informazioni, in una delle due centrali elettriche che regolano il bacino a 30 metri di profondità. Secondo quanto riferito dal prefetto di Bologna, Attilio Visconti, alla centrale erano in corso lavori di manutenzione.