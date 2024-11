Esplosione alla Reagens di San Giorgio di Piano: ferito un operaio

San Giorgio di Piano (Bologna), 6 novembre 2024 - Esplosione alla Reagens di San Giorgio di Piano, poco dopo le 8. Un operaio leggermente ferito. L’azienda di via Codronchi produce sostanze chimiche di vario genere.

Questa mattina, per cause da chiarire e in via di definizione, verso le 8.15, un grosso silos presente nell’area produttiva è esploso. In zona, in quel momento, solo un operaio, un 55enne, che è stato travolta dall’onda d’urto ed è rimasto leggermente ferito.

Il boato si è avvertito anche a svariati chilometri di distanza mettendo in allarme i cittadini.

L’area è stata transennata. Al momento sul posto ci sono i carabinieri di San Giorgio di Piano, la Medicina del Lavoro e i vigili del fuoco. Le forze dell’ordine stanno mettendo in sicurezza l’area e stanno cercando di appurare le cause di questa deflagrazione.