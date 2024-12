Ex Cierrebi Bologna, ecco il nuovo progetto: la rinascita a fine 2026

Bologna, 3 dicembre 2024 - L’ex Cierrebi, forse, a fine dicembre 2026 potrà tornare a vivere. Solo se la conferenza dei servizi e il Consiglio comunale daranno l’approvazione al nuovo progetto presentato da Go-Fit, società spagnola che punta alla “riqualificazione del centro sportivo”, in sinergia con l’amministrazione comunale. Il tutto, ovviamente, condito da numerose critiche da parte dei comitati cittadini, in particolare per i campi da tennis che, nel progetto, saranno due.

Un piano dal valore complessivo di venti milioni di euro, che ora è in fase di valutazione: entro febbraio si dovrà approvare o meno la proposta di Go-Fit che è un permesso di costruire “rispondendo, oltre ai vincoli cimiteriali, alle esigenze di carattere sportivo, ambientale e di mobilità - commenta l’assessora allo Sport Roberta Li Calzi -. La richiesta del Comune è sempre stata quella di mantenere lo spazio, di cui c’è bisogno in quell’area, a vocazione sportiva. E il progetto deve garantire il mantenimento dell’area, la sua riqualificazione e alcune caratteristiche fondamentali, come la convenzione a uso pubblico di alcuni spazi”.

Cosa prevede il piano

Il progetto prevede il mantenimento, con opere di manutenzione, della palestra di basket coperta, il restauro della porzione dell’edificio per il custode e il mantenimento del platform interrato-seminterrato che collega gli edifici esistenti. In più, la realizzazione di un nuovo fabbricato di due piani e un piano interrato destinato alla hall.

Ci saranno sale fitness, tre piscine coperte, locali wellness e viene proposta anche una nuova piscina scoperta. “I lavori dovrebbero iniziare ad aprile 2025 e terminare, come garantito da Go-Fit, a fine dicembre 2026”, comunica il direttore generale del Comune Valerio Montalto.

Cosa cambia nella zona

La proposta prevede anche la cessione di una fascia adibita a verde pubblico su via Marzabotto e viale Ghandi, per un totale di oltre 6.500 metri quadrati. E in più viene proposta anche la realizzazione e cessione di un parcheggio pubblico su via Piave, che conterrà 72 posti auto ombreggiati da alberature.

I comitati cittadini

Al centro della conferenza stampa di aggiornamento sul Cierrebi, la polemica dei comitati cittadini. “Si annuncia il ritorno della Coppa Davis a Bologna e loro distruggono un centro sportivo tennistico - tuona Andrea Albicini di Salviamo il Cierrebi -, predisponendo solo due campi da tennis. E questa sarebbe la soluzione funzionale per la città? No”. “C’è una speculazione edilizia a favore del Bologna calcio per far tirare su alla società un po’ di soldi. Ma non funziona in questo modo”, conclude Vincenzo Donati di Salviamo Bologna.