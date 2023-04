Furti Bologna, la polizia pubblica le foto di duemila oggetti rubati

Bologna, 18 aprile 2023 - Una pistola ad avancarica risalente ai primi del 1800, una statuetta inca, un dente di mammut e un artiglio di un altro animale preistorico, oltre ad alcune collane antiche di origine indiana sono alcuni degli oggetti che la Squadra Mobile di Bologna ha recuperato nell'ambito dell'operazione "Aurum" e che ora sono stati pubblicati sulla pagina web della Questura di Bologna, per far in modo che i legittimi proprietari possano tornare in possesso degli oggetti a loro sottratti.

L'operazione "Aurum", infatti, ha permesso di recuperare 1,5 tonnellate di oggetti preziosi, frutto di furti in abitazione commessi in tutta Italia negli ultimi 25 anni. L’attività di catalogazione svolta dalle forze dell'ordine sta procedendo e ha consentito in questi ultimi giorni di inserire nel sito della Questura ulteriori 2.100 oggetti di valore, all’interno della già esistente sezione dedicata all’operazione “Aurum”.

I beni attualmente inseriti e pronti per la restituzione ammontano a circa il 20% del materiale sequestrato, il sito della Questura quindi verrà costantemente aggiornato.

Attualmente è in atto la catalogazione degli oggetti che verranno inseriti nel prossimo lotto, comprendente monete, cartamoneta antiche o comunque di elevato valore, penne e materiale di interesse storico e artistico.

Chi dovesse riconoscere gli oggetti come propri può chiamare il numero 051/6401776 o scrivere una mail a [email protected] e prenotare un appuntamento per l’eventuale restituzione che avverrà in Questura.