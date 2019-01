Bologna, 30 gennaio 2019 - Dopo il rinvio di fine novembre per un problema tecnico, si è tenuta questa mattina davanti al gup di Bologna l'udienza preliminare (la seconda) per Norbert Feher alias Igor il Russo accusato di due omicidi in Italia, quelli del barista Davide Fabbri e della guardia volontaria Valerio Verri, commessi l'1 e l'8 aprile 2017 a Budrio e Portomaggiore (Ferrara). C'è stato il video collegamento dalla Spagna dove è detenuto nel carcere di massima sicurezza di Saragozza.

Su Igor non sarà fatta una perizia psichiatrica, l'ha deciso il Gup Alberto Ziroldi, che ha respinto la richiesta della difesa del serbo. Secondo il giudice non è dunque necessaria, ai fini del processo, valutare la capacità di intendere e di volere di Feher. L'imputato ha risposto alle domande delle parti per quasi due ore, collegato in video dal carcere spagnolo. Giubbotto blu e camicia bianca, sbarbato, Igor è apparso a chi lo ha visto molto sicuro di sé nelle risposte che ha dato e nel dichiarare che non avrebbe risposto ad alcune domande.

“Ho sparato a Ravaglia perché aveva una pistola in mano. Poi ho sparato a Verri senza guardare se era armato perché per me era un poliziotto pure lui e dovevo sdraiare tutti e due”. Parole che avrebbe pronunciato Feher secondo quanto riporta su Facebook Francesca Verri, figlia di una vittima, presente in aula.

Il processo procede con il rito abbreviato semplice e il 25 marzo c'è la discussione, con la requisitoria del pm Marco Forte e le arringhe di parti civili e difesa.

Igor, 37 anni, fu arrestato il 15 dicembre 2017 a Teruel, in Aragona, al termine di una lunga latitanza. Fu catturato, svenuto, a bordo di un pick-up uscito di strada e appena rubato dopo aver ucciso ad El Ventorillo un allevatore e due agenti della guardia civile.

Descritto dalle perizie spagnole come un killer freddo, lucido, narcisista e senza rimorsi, dovrà rispondere in Italia degli omicidi del barista Davide Fabbri e della guardia giurata Valerio Verri. Il primo fu ucciso all'inizio di aprile 2017 a Riccardina di Budrio ( Bologna) durante un tentativo di rapina. Il secondo fu vittima, sette giorni dopo, di un agguato mortale durante un servizio di pattuglia antibracconaggio nelle Valli del Mezzano, nel Ferrarese, in cui rimase gravemente ferito Marco Ravaglia, agente di polizia provinciale.

Iniziò così una imponente caccia all'uomo condotta 'palmo a palmo' nella cosiddetta zona rossa un'area di circa 40 chilometri nella 'bassa' tra Molinella ( Bologna) e Campotto (Ferrara). Impegnati per giorni e giorni i reparti speciali dei carabinieri con 150 militari per ogni turno e per 24 ore al giorno intenti a setacciare il territorio tra casolari ed acquitrini. Una lunga fuga interrotta dall'arresto in Spagna dove, peraltro, gli investigatori italiani ne sospettavano la presenza. "Non voglio un processo pubblico", le parole pronunciate in videoconferenza da Igor il Russo che, nella prima udienza dello scorso 31 ottobre, ha rifiutato la presenza della stampa in aula.