Incendio a Bologna, appicca il fuoco davanti alla chiesa: preso il clochard piromane I fatti risalgono a domenica scorsa quando l'uomo, già noto per precedenti, ha dato fuoco a un mucchio di vestiti vicino ai tubi del gas minacciando di “far saltare tutto in aria” in piazza di Porta Castiglione. Il senzatetto ci aveva già provato sia a giugno del 2023 che ad aprile scorso