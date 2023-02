Incidente Granarolo tra due auto e una moto: via Roma paralizzata

L'incidente in via Roma a Granarolo

Granarolo (Bologna), 18 febbraio 2023 - Un incidente ha paralizzato la via Roma, a Granarolo, che è tuttora chiusa al traffico. Tre i mezzi coinvolti e quattro le persone, tra cui un bambino. Nessuno in pericolo di vita.

A scontrarsi sulla via Roma alle porte della frazione granarolese di Viadagola, per cause ancora da chiarire, sono state verso le 19 due auto, una Panda e una Bm, e una moto. Non è chiaro cosa o chi abbia causato l’impatto. Certo è che è stato tremendo tanto da catapultare letteralmente tutti e tre i mezzi in un fosso a lato della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare le persone dai mezzi e i soccorsi con tre ambulanze e l’elisoccorso. I feriti, non in pericolo di vita, sono stati tutti portati al Maggiore. Sul posto i carabinieri di Granarolo che dovranno fare luce sulla dinamica.