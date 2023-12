Altro incidente mortale a Bologna: auto contro un palo, 54enne perde la vita

San Pietro in Casale (Bologna), 6 dicembre 2023 - Dopo neanche ventiquattro ore dal terribile incidente mortale di ieri mattina in Valsamoggia a perdere la vita è un altro utente della strada, un 54enne, originario di Cento, che, nella serata di ieri, si è schiantato con l’auto contro un palo.

Lo schianto, che pare sia avvenuto senza coinvolgere altri mezzi e per cause da accertare che non escludono il malore, si è verificato alle 22.40 di ieri, in territorio di San Pietro in Casale, sulla sp4, via Galliera Nord.

Il 54enne, alla guida dell’auto, stava procedendo verso la periferia (Ferrara) quando avrebbe perso il controllo del mezzo andando a impattare con violenza contro un palo. Sul posto gli agenti della Polizia Locale – che dovranno ricostruire le cause dell’accaduto – e i vigili del fuoco.

I sanitari del 118, sopraggiunti con l’ambulanza e anche con l’elisoccorso, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.