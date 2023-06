Incidente oggi a Budrio (Bologna): muore giovane mamma

Budrio (Bologna), 25 giugno 2023 - Una tarda mattinata tragica quella di oggi in provincia di Bologna, nelle terre di Maddalena di Cazzano, frazione di Budrio. In un incidente stradale ha perso la vita una giovane di Molinella, di 28 anni.

Le cause dell’incidente non sono chiare, i carabinieri stanno ancora cercando di ricostruire la dinamica del terribile schianto. Erano da poco passate le 12.30. La 28enne, sposata e madre di due bambini piccoli, era da sola a bordo della sua utilitaria. Stava percorrendo via San Zenone, all’incrocio con via Calamone, quando, per cause da chiarire e che non escludono il malore, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi fuori strada.

Sul posto sono prontamente arrivati i vigili del fuoco che hanno estratto la giovane per consegnarla alle cure dei sanitari sopraggiunti con un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso. La giovane mamma però era già senza vita, pare sul colpo, e i soccorsi non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul luogo, oltre ai sanitari del 118, anche i militari i carabinieri della Compagnia di Molinella. Lo schianto è avvenuto poco distante da dove è stato travolto Andrea Ciccone, il ragazzino di 16 anni morto pochi giorni dopo l’incidente a Castello d’Argile.