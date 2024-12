Maltempo a San Lazzaro: evacuazioni e allerta arancione per rischio frane

Torna l’incubo maltempo. Le abbondanti precipitazioni del pomeriggio di ieri hanno fatto nuovamente scattare la preoccupazione tra i residenti. In particolare a San Lazzaro dove, a causa del superamento della soglia 3 del livello idrometrico dell’Idice e del torrente Zena, l’Amministrazione comunale ha disposto nella tarda serata di ieri, con effetto immediato, l’evacuazione dei piani interrati e dei piani terra (con l’obbligo quindi di recarsi ai piani alti) di tutte quelle abitazioni che si trovano a ridosso dei corsi d’acqua interessati dall’ondata di maltempo che sta attraversando il territorio della provincia di Bologna.

Nello specifico, l’ordine di evacuazione riguarda le seguenti strade: Farneto (tutte le vie); Mura San Carlo: via del seminario; Idice: via del Fiume (tutti i civici); Pizzocalvo - tutte le vie, comprese via Molino grande, via Pedagna, via Fonde’ da incrocio via Palazzetti al civico 24 e via Andreoli. Ordine valido anche per via Castiglia 4. Previsto anche lo sgombero dei garage mentre il Comune raccomanda di spostare in luoghi lontani dai corsi d’acqua le proprie automobili.

A Pianoro, invece, nel pomeriggio, si è verificato un piccolo allagamento all’inizio della Via Caurinzano, che è rimasta comunque transitabile per i residenti. Hera è stata prontamente avvertita dal Comune per disostruire lo scolo. Problemi anche sulla provinciale 36 Val di Zena, dove diversi punti della carreggiata sono stati raggiunti dall’acqua. Anche in questo caso l’Amministrazione guidata dal sindaco Luca Vecchettini ha segnalato la problematica alla Città Metropolitana che, a sua volta, ha attivato i mezzi per ripristinare i fossi e i canali di scolo.

Il maltempo dovrebbe continuare anche nella giornata odierna su tutto il territorio provinciale e, dopo una mattinata in cui le precipitazioni dovrebbero calare, è prevista una nuova intensificazione nel pomeriggio-sera. Nell’area collinare particolare attenzione alle frane, mentre, a quote più alte, già nella giornata di ieri, sono comparse abbondanti nevicate che hanno creato anche qualche disagio per gli automobilisti.

Soltanto nella giornata di martedì il maltempo dovrebbe lasciare il nostro territorio, lasciando spazio a timide schiarite. Per tutta la giornata odierna, su disposizione della Regione, sarà in vigore l’allerta arancione. "È prevista la propagazione delle piene in atto nei tratti vallivi dei fiumi emiliani generate dalle precedenti precipitazioni con superamenti della soglia 2 – spiegano dalla Regione –. Sui settori centro orientali saranno possibili diffusi ruscellamenti lungo i versanti, innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore e fenomeni franosi".