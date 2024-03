Mamma e bimbi morti nel rogo: c’è la data dei funerali a Bologna

Bologna, 19 marzo 2024 - Si svolgeranno sabato, nella chiesa ortodossa San Luca Evangelista di via Olmetola 7, i funerali di Stefania Nistor e i suoi tre bambini, Giorgia Alejandra, Mattia Stefano e Giulia Maria, morti venerdì scorso nell’incendio di via Bertocchi.

Dalle 8 alle 10 sarà allestita la camera ardente in Certosa, mentre alle 10.30 inizierà la funzione che sarà celebrata da padre Trandafir Vid. Sul sagrato della chiesa, saranno poste delle casse audio per permettere a tutti coloro che non riusciranno a entrare di ascoltare la funzione.

Stefania e i suoi tre bambini verranno poi sepolti proprio in Certosa: la scelta è ricaduta sul cimitero bolognese per far sì che la mamma e i bambini rimangano vicini alla nonna materna e al resto della famiglia. Ai funerali, oltre ad amici e parenti di George e Stefania - in molti stanno arrivando anche dalla Romania - è attesa una grande partecipazione. Sono infatti tantissime le persone che hanno espresso la volontà di unirsi a quest’ultimo e doloroso saluto a Stefania e i suoi bimbi.