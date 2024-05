Molesta e aggredisce l'ex moglie a calci e pugni a Casalecchio, denunciato 47enne

Casalecchio di Reno (Bologna), 10 maggio 2024 - Due uomini, uno di 39 e uno di 47 anni, sono stati denunciati per maltrattamenti contro familiari o conviventi e nei loro confronti è scattata la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Nel primo caso, il provvedimento nasce dalla denuncia di una donna residente a Casalecchio che a febbraio si è rivolta ai carabinieri raccontando che l'ex marito, con il quale era stata sposata dal 2006 al 2014 e con cui aveva ripreso per un breve periodo la convivenza nel 2017, aveva avuto nei suoi confronti atteggiamenti vessatori e violenti, oltre a consumare e abusare di sostanze stupefacenti.

Tutti episodi che avevano creato nella donna un forte stato d'ansia e preoccupazione per se stessa, tanto da essere costretta a lasciare la propria casa dopo l'ennesimo litigio. Al suo rientro, la donna ha trovato l’appartamento in completo disordine con diversi mobili danneggiati. Alla luce di ciò, rintracciato dai carabinieri, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare disposta dal giudice.

A Pianoro nei confronti di un quarantasettenne è stata eseguita la misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa e dai luoghi frequentati dalla stessa e divieto di dimora a seguito della denuncia di una donna, che si è rivolta ai carabinieri perché aveva deciso di interrompere la relazione con l'ex marito che faceva abuso di sostanze stupefacenti. Una decisione che aveva scatenato la reazione violenta del quarantasettenne, spesso anche alla presenza dei figli minori.

Stando al racconto della vittima, l'uomo si era presentato sotto casa della donna aggredendola con calci e pugni, ancora una volta in presenza dei figli minori e in un’altra circostanza, mentre la donna era da un’amica per prendere uno dei suoi figli, ha notato l’ex marito che la seguiva. In quell'occasione, l'uomo l'ha bloccata chiedendole se avesse un’altra relazione, prendendole con la forza il cellulare per controllare eventuali messaggi. Per questo, nei confronti del 47 anni, accusato del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, è scattata la misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa e dai luoghi frequentati dalla stessa.