Monica Amidei morta nell’incidente con l’ambulanza: "Sempre accanto ai suoi familiari"

Bologna, 14 dicembre 2023 – Una donna che ha dedicato la vita ai figli e al lavoro. Monica Amidei aveva 57 anni: venticinque di questi li ha spesi (fino a ieri) per gestire, con dedizione, il ‘Gio Bar’, sulla via Provinciale a Galliera, l’edicola, bar e tabaccheria nel cuore del paese. Ma Monica era soprattutto la mamma di due amatissimi figli, un maschio e una femmina. Proprio quest’ultima era con la madre quando è avvenuta la tragedia: la giovane ha 30 anni e, a seguito di un intervento del passato, ha avuto alcune complicanze che le hanno causato problemi cardiaci per cui era continuamente seguita e monitorata. E Monica le stava accanto sempre: controllo dopo controllo. Come ieri, quando madre e figlia erano sull’ambulanza, di ritorno a casa dall’ennesima visita. Ma a casa Monica non ci è mai arrivata, mentre la figlia, che è a sua volta mamma, è gravissima all’ospedale Maggiore. Monica Amidei era davvero un’istituzione a Galliera: i genitori avevano un caseificio noto in paese e lei ha sempre vissuto lì, nella frazione di San Vincenzo. Alcuni anni fa si era spesa pubblicamente per aver maggior sicurezza dopo che i ladri erano entrati a casa sua, mentre lei era lì. La donna si era battuta affinché i concittadini potessero sentirsi più sicuri.

Monica, poi, era stata anche la storica presidente del Comitato dei commercianti a livello locale e uno dei soci fondatori della Pro loco di Galliera. Una vita, la sua, davvero spesa, sempre con il sorriso, per gli altri: tra famiglia, clienti e giuste cause.

Il primo a ricordarla, tra sgomento e commozione, è il sindaco del piccolo paese della Bassa, Stefano Zanni: "L’amministrazione comunale di Galliera si stringe attorno alla famiglia per il tragico evento che ci tocca profondamente, voglio rappresentare la vicinanza ed il cordoglio unanime della comunità. Non posso che ricordare la straordinaria solarità che Monica ha riservato, negli anni, a ciascuno di noi".

A lui si unisce, con affetto, anche l’assessore Diego Baccilieri: "La notizia mi sconvolge, Monica era una cara amica di famiglia, che ha vissuto nella comunità con passione e vivacità, avendo sempre un sorriso per tutti. Sono vicino alla sua famiglia con sincero dolore".