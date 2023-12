Ambulanza contro un palo e fuori strada a San Pietro in Casale, una vittima e tre feriti

San Pietro in Casale (Bologna), 13 dicembre 2023 - Pauroso schianto mortale, poco dopo l’orario del pranzo, a San Pietro in Casale per un mezzo di soccorso. Il bilancio tragico è, ad ora, di una vittima e tre feriti. A perdere la vita la madre della paziente trasportata, una ragazzina disabile. Erano dirette all’ospedale di Bentivoglio per una visita.

Le cause sono ancora da chiarire quello che è certo è che l’ambulanza stava percorrendo la sp20, provinciale che collega San Pietro ad Altedo di Malalbergo. Mentre procedeva in direzione di San Pietro all’altezza dell’ex pizzeria Spigolatrice, quasi in frazione Gavaseto, l’incidente: l’ambulanza è andata a sbattere contro un palo dell’illuminazione e, poi, si è in parte ribaltata nel canale di scolo a bordo strada.

Sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco per liberare le persone incastrate sul mezzo, i sanitari del 118 in soccorso dei colleghi e gli agenti della Polizia Locale Reno Galliera. Spetterà a loro ricostruire l’accaduto. Sulla provinciale sp20 si sono formate lunghe code in entrambi i sensi di marcia.