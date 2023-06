Prodi ringrazia i bolognesi: "Vi abbiamo sentito vicini nel dolore per la perdita di Flavia"

Bologna, 18 giugno 2023 – “Nell’assoluta impossibilità di farlo personalmente", Romano Prodi, i suoi figli Giorgio e Antonio e tutta la loro famiglia, "desiderano che giunga alle tantissime persone che hanno con commozione condiviso l’immenso dolore per la perdita dell’amatissima Flavia, il loro più autentico ringraziamento".

Così il Professore e i suoi familiari, all’indomani del funerale di Flavia Franzoni celebrato dall’arcivescovo Matteo Zuppi in una chiesa di San Giovanni in Monte gremita da una folla enorme e commossa, hanno voluto ringraziare la città.

“Abbiamo sentito tutti voi molto vicini – aggiungono – abbiamo ricevuto i fiori che con discrezione sono stati appoggiati alla nostra porta di casa, le vostre lettere, i biglietti... E soprattutto abbiamo sentito quanto, ciascuno di voi, ha voluto bene a Flavia, comprendendo anche quel suo modo di fare discreto, ma sempre affettuoso e gentile".

Alle esequie hanno partecipato ex premier, come Mario Draghi e Mario Monti, tanti politici, imprenditori e volti noti dello spettacolo come Gianni Morandi, ma anche tanta gente comune, che magari nel corso degli anni aveva incrociato per strada Flavia e aveva scambiato qualche parola con lei. La moglie di Prodi è morta martedì all’improvviso all’età di 76 anni durante un cammino francescano tra Gubbio e Assisi.

"Insieme a tutti coloro che ci hanno manifestato la loro vicinanza e amicizia – concludono Prodi e i suoi figli –, un ringraziamento va anche a tutte le redazioni di stampa e radio televisive, per la delicatezza con cui hanno raccontato Flavia che tante volte, nel corso della sua vita, ha tenuto con i giornalisti un rapporto mai da protagonista, se non per i contenuti della sua professione, ma sempre disponibile".

Il Professore durante i funerali aveva ricordato commosso la moglie: " Siamo stati 54 anni sempre insieme, nei lunghi momenti di gioia e anche nel dolore, nella salute e nella malattia. A 54 anni anni vorrei aggiungere anche il ricordo degli altri due anni del corteggiamento e anche un po’ di più: mai mi sono pentito di aver tanto insistito. Non pensate, però, che la nostra lunga vita insieme sia stata solo una vita di scambi intellettuali o di preoccupazioni. Abbiamo vissuto insieme cielo e terra, anche terra. Tanta felicità fra di noi".