Riscaldamento Bologna, nuova proroga: fino a quando si potrà accendere

Bologna, 16 aprile 2025 - Tenuto conto delle attuali condizioni climatiche ( sono previsti giorni di pioggia in tutta la Regione) e delle possibili ripercussioni negative sulla salute delle fasce più deboli della cittadinanza, l'amministrazione comunale di Bologna consente l’accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento fino al 22 aprile compreso per un massimo di 7 ore al giorno. Si tratta di un'ulteriore proroga, inizialmente la data prevista era il 7 aprile: quel giorno, il Comune di Bologna infatti con una nota, si era adeguato ai tempi in vigore in tutta l’Emilia-Romagna e cioè il 15 aprile. Questa è la scadenza indicata per il territorio regionale che si trova in zona E (inverni più rigidi). Con la proroga decisa oggi dal Comune di Bologna, i cittadini potranno accendere il riscaldamento, ma sono invitati comunque a limitare l'accensione nelle ore più fredde, fino ad un limite massimo di 7 ore giornaliere e a non superare la temperatura di 19 gradi negli ambienti.