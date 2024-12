Uccide la moglie e si spara: “Questa non è più vita”

Altedo (Bologna), 4 dicembre 2024 – Un’alba tragica quella di oggi in una via residenziale di Altedo di Malalbergo, nella nebbiosa pianura della Bassa Bolognese. Un uomo, 71enne italiano, infatti, stando alle prime informazioni, verso le 6 del mattino, avrebbe ammazzato la moglie, italiana 64enne, da quanto si apprende malata da tempo, per poi togliersi la vita.

Uno scenario tragico, quello dell’omicidio suicidio, che ha sconvolto la piccola frazione di Altedo di Malalbergo.

A dare l’allarme è stata un’infermiera del 118 che proprio questa mattina, verso le 8.30, aveva appuntamento con i coniugi per alcune cure domiciliari che prestava alla moglie malata. Al suo arrivo nessuno avrebbe risposto al citofono. Trovando la porta socchiusa l’infermiera sarebbe entrata in casa trovando i due deceduti in salotto, sul divano. Da qui la chiamata ai carabinieri.

Sul posto un grande dispiegamento di forze dell’ordine: i carabinieri sia della locale stazione di Altedo che della Compagnia di Molinella, capitanata da Tommaso Marizza, i carabinieri della Scientifica. Sul posto è in arrivo il pm di turno Marco Imperato. I cadaveri dei due coniugi sono ancora nell’appartamento: si attende l’arrivo della Medicina Legale che li prenderà in carico dopo i rilievi di prassi necessari ad appurare nel dettaglio come si è consumata questa tragedia.

La dinamica sembra, comunque, chiara: l’uomo avrebbe sparato alla moglie con un revolver, regolarmente detenuto, per poi usarlo contro se stesso. Vicino a loro i due hanno lasciato un biglietto in cui spiegano la decisione di porre fine alle proprie vite a causa delle sempre più gravi condizioni in cui viveva la donna, affetta da una malattia degenerativa, e della sofferenza del marito nel vedere la moglie vivere con questo dolore destinato a peggiorare.