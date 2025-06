"Viabilità e servizi, zero opere nel bilancio"

"La Sant’Agata dormiente". Così viene definito il paese da Alberto Annichiarico, capogruppo della lista civica di opposizione Sant’Agata attiva. Recentemente in consiglio comunale è stato varato il bilancio ma il gruppo di opposizione ha votato contro. "In 11 anni di mandato del sindaco Vicinelli – spiega Annichiarico – non è stata progettata, né tantomeno realizzata, nessuna opera strategica per il nostro Comune in tema di viabilità, servizi e assistenza: nessun progetto per alleggerire il traffico, nonostante lo sviluppo di grandi realtà industriali, in primis Automobili Lamborghini, e la colpevole assenza dai tavoli decisionali per dialogare con Regione e Città Metropolitana".

Il consiglio comunale di Sant’Agata ha approvato il bilancio consuntivo 2024 con un avanzo complessivo di 3.500.000 euro di cui libero 775.000 euro. "Il nostro gruppo Sant’Agata attiva – continua Annichiarico – ha espresso voto contrario per diverse ragioni. Innanzitutto chiariamo che con tutte queste risorse a disposizione, molte delle quali provenienti da Lamborghini (circa 7 milioni), qualunque amministrazione non avrebbe dovuto ricorrere all’accensione di nuovi mutui. Anzi avrebbe dovuto incidere maggiormente, invece si assiste a un’ordinaria amministrazione che sta determinando un declino sociale, economico e culturale del nostro Comune. Nessun intervento di manutenzione della rete idrica, in condizioni sempre più critiche. Non è stato realizzato nessun centro di aggregazione e di ritrovo per giovani e anziani, con la voce di bilancio riguardante le politiche giovanili ferma a zero da anni".

A parere del capogruppo civico il sindaco ha detto che non sono stati tagliati servizi pubblici ma dal 2025 viene meno il servizio centri estivi per ragazzi dai 6 ai 14 anni, organizzato in precedenza dal Comune. E ora solo garantito dalle associazioni private senza convenzionamento.

"Contestualmente – aggiunge Annichiarico – per le famiglie vi è un aumento delle tariffe del nido, così come sono state aumentate quelle per l’utilizzo degli impianti sportivi e delle sale comunali. L’ultimo atto, miope e irresponsabile di questa amministrazione è stata la decisione unilaterale di uscire dall’Unione di Terre d’Acqua. Ciò significa mettere a rischio servizi essenziali per il funzionamento della macchina comunale e alcuni servizi per i cittadini. San Giovanni sta già iniziando a pagarne i primi effetti e presto toccherà anche a noi cittadini di Sant’Agata sostenere i costi di questa scelta".

Pier Luigi Trombetta