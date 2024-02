Zone 30, la direttiva di Salvini in Pdf

Bologna, 1 febbraio 2024 – Zone 30, il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha firmato la direttiva sui limiti di velocità nei Comuni.

Il documento mette un punto sull’organizzazione dei limiti di velocità in tutta Italia. Provvedimento che arriva in risposta, come noto, alla ‘fuga in avanti ideologica’ che ci sarebbe stata da parte del Comune di Bologna secondo il Mit. Era attesa in questi giorni, finamente è arrivata la stesura definitiva.

Ecco il testo integrale in Pdf.