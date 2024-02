Arte Fiera, il francobollo speciale di Poste Italiane per i 50 anni

Bologna, 1 febbraio 2024 – Un francobollo speciale come omaggio ai 50 anni di Arte Fiera. E’ quello emesso oggi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che raffigura una foto d’epoca raffigurante gli stand della Fiera di Bologna in occasione della seconda edizione del 1975, su cui si staglia il logo della manifestazione.

Il francobollo speciale di Poste Italiane per Arte Fiera

Il francobollo appartiene alla serie tematica ‘Le eccellenze del sistema produttivo ed economico’ e ha un valore di 1,25 euro (tariffa B). Il bozzetto è a cura di Leftloft e ottimizzato dal Centro Filatelico della Produzione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Bologna 34, poi si potrà ordinare dal sito poste.it e in diversi uffici postali del Paese.

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo, al prezzo di 20 euro.