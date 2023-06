Oggi il concerto per gli alluvionati ‘Oltre le nuvole’ a Bologna: solidarietà e musica sul palco

Bologna, 8 giugno 2023 – Il conto alla rovescia è finito. È arrivato il giorno, infatti, di salire, con la forza della musica, Oltre le nuvole, per aiutare concretamente e regalare un po’ di speranza alle popolazioni colpite dall’alluvione che ha flagellato parte dell’Emilia-Romagna. L’occasione sarà dunque il concertone che oggi, a partire dalle 16.30 fino a mezzanotte, porterà una carrellata di artisti sul palco alle Ex Caserme Rosse, in via di Corticella 147/2.

Olly, uno dei giovani talenti protagonisti del concerto per gli alluvionati oggi a Bologna

L’evento – ideato e promosso da QN-il Resto del Carlino, Unipol Arena e Lavoropiù con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Bologna e di Bologna Città creativa della musica Unesco, è stato organizzato in tempi record con un messaggio: tutti possono fare la loro parte. A partire dagli artisti – davvero uno spaccato del panorama musicale italiano contemporaneo – che hanno aderito all’invito: i bolognesi de Lo Stato Sociale, voci come quella di Arisa, giovani talenti come Leo Gassman e Shade, Federica Carta, Iside, Guera, Merk & Fremont, Rovere, Clavdio ed Emanuele Aloia.

E poi ancora, DrefGolf, il rapper fuori dai cliché Willie Peyote, la voce potente di Giusy Ferreri, le sonorità indie degli Ex-Otago, la carica di Mirco Mariani e i suoi Extraliscio. L’elenco degli ospiti è davvero lungo, grazie alla partecipazione anche di Inoki, anche lui di casa sotto le Torri, giovani cantautori come gIANMARIA e Olly, raffinati interpreti come Murubutu e Paolo Benvegnù, insieme a nomi cult come Federico Poggipollini e Omar Pedrini.

Sempre da Bologna, poi, arrivano Federico Aicardi con la sua chitarra e i Disco Club Paradiso, la simpatica e colorata band della nostra Bassa. A condurre l’evento, che vedrà anche la partecipazione della romagnola Martina Colombari, saranno Monica Peruzzi e Max Andreetta. Sul palco sono attese anche le istituzioni, tra cui il presidente della Regione Stefano Bonaccini e la delegata del sindaco alla cultura Elena Di Gioia.

Ma la grande protagonista, assieme alla voglia di stare uniti e collaborare, sarà la musica, con le sue mille sfumature, in un grande evento cui sono stati invitati anche i sindaci dei comuni colpiti dall’alluvione. Da sottolineare, tutti i lettori del Carlino avranno la possibilità di accedere gratuitamente al concerto aprendo questo link e seguendo tutte le istruzioni per scaricare il voucher.

"Il Carlino da sempre è vicino alla gente e ha la solidarietà nel proprio Dna", aveva spiegato Agnese Pini, direttrice di QN, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!, mentre Matteo Naldi di Lavoropiù aveva notato che "siamo davanti all’ennesima conferma della solerzia e della professionalità degli emiliano-romagnoli, che hanno permesso di compiere una mezza impresa". E "tutto sarà devoluto alla causa", ha ricordato Claudio Sabatini, presidente di Unipol Arena.

Lo show – che ha visto l’organizzazione del Sequoie music park, Oltre festival e il BOnsai garden – è stato reso possibile anche per l’impegno tecnico di Piave Digital Agency e Rete Doc e tanti partner come Monrif, Gruppo Montenegro, Gruppo Unipol, Marposs, Coswell, Comet, Tyche, FAAC, Barilla, San Benedetto, Alcenero e Valsoia. Il costo del biglietto è di 25 euro.

Raccolta fondi per l’alluvione: come partecipare