Lavoro a Bologna: nel 2023 offerti 28mila posti. È boom interinali sopra ai 50 anni

Il quadro del mercato occupazionale in città

Bologna, 9 gennaio 2023 – Come sarà il 2023 per il lavoro e l’economia bolognese? I segnali positivi non mancano, anche se, negli ultimi anni, abbiamo imparato a convivere con eventi inaspettati (dalla pandemia alla guerra in Ucraina) che hanno riscritto pesantemente le previsioni economiche. Sull’occupazione, il sistema bolognese ha retto bene, recuperando in due anni il profondo rosso (-11,4%) del 2020, e i dati delle richieste di manodopera delle imprese per la prima parte dell’anno non destano particolari preoccupazioni. Partiamo dai numeri della Camera di Commercio, che stima un totale di 27.790 opportunità di lavoro potenziali sul nostro territorio tra dicembre 2022 e febbraio 2023, in lieve calo (-2 per cento) rispetto alle previsioni del mese precedente. Nel dicembre che si è appena chiuso, in particolare, le entrate previste erano 6.600 circa, in forte calo (-29,1%) rispetto al mese precedente, ma in aumento sul dicembre 2021. Inflazione, anno nero sotto le Torri "Attenzione alle fasce più deboli" Un terzo di questi contratti offerti sono stabili (a tempo indeterminato o apprendistato), l’altro 68% sarà a termine. Le entrate previste si concentreranno per il 74% nel settore dei servizi e per il 53% nelle aziende con 50 o più dipendenti. Molto importante il...