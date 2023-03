Bologna Fc, Thiago Motta cerca la ripartenza giusta

Thiago Motta in campo

Bologna, 28 marzo 2023 – Ripartire bene: voce del verbo presentarsi alla ripresa del campionato con l’Udinese con le pile cariche, pronti per affrontare il gran finale. Da questo punto di vista Thiago Motta, ancorché con un Bologna dimezzato per via dei nazionali assenti, a Casteldebole lavora per far sì che non si ripetano gli infausti precedenti delle due volte in cui il Bologna in stagione si è dovuto fermare. Il 17 settembre, esordio di Thiago sulla panchina del Bologna, al Dall’Ara i rossoblù s’inchinano all’Empoli (0-1): alla ripresa, dopo la sosta per le nazionali, il 2 ottobre Arnautovic e soci cadono senza colpo ferire in casa della Juve, con un 0-3 che fotografa bene una partita mai giocata. La ripresa dopo i cinquanta giorni della sosta per i mondiali ha avuto un identico sapore: pur a fronte di due prestazioni di sostanza i rossoblù hanno incassato due sconfitte ravvicinate con Roma (0-1) e Atalanta (1-2), prima di cambiare passo e affrontare un seguito di 2023 a passo di corsa. Occhio però, perché nelle ultime tre partite, se l’idea è ancora quella, peraltro mai dichiarata, di tenersi agganciati al treno per l’Europa, in termini di risultati c’è stata una significativa frenata:...