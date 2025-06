Almaverde Bio a quota 25. Entra in campo Giovanni

L’attore Giovanni Storti e Immedia oggi sbarcano a Cesenatico per parlare di biologico assieme ad Almaverde Bio. L’occasione è l’annuncio di una collaborazione fra la nota azienda cesenate ed uno degli attori più amati dal grande pubblico e sulla cresta dell’onda da decenni. Giovanni Storti inoltre è un uomo da sempre attento ai temi della sostenibilità e dell’alimentazione consapevole, nonché fondatore del progetto di divulgazione naturalistica Immedia. Almaverde Bio compie 25 anni e li festeggerà questa sera a Cesenatico, in un evento speciale organizzato al Grand Hotel Da vinci, dove a partire dalle 18.30 Storti sarà ospite d’onore insieme ad Arianna Izzi, responsabile editoriale di Immedia. I due personaggi saranno protagonisti anche di contenuti originali, tra video e social, dedicati al mondo del biologico contemporaneo, con l’obiettivo di rilanciarne il valore in modo autentico, coinvolgente e accessibile a tutti.

"Oggi il biologico è da reinventare, non nei suoi principi, ma nel modo in cui lo raccontiamo alle persone ha detto Ernesto Fornari, presidente di Almaverde Bio, perché il mercato sta cambiando ed i consumatori cercano autenticità e coerenza. Noi abbiamo sempre pensato ad un biologico dei produttori, creando una società dedicata in esclusiva all’ortofrutta biologica che è Canova del Gruppo Apofruit. I dati di vendita sono positivi e credo che si premi la nostra coerenza e l’idea che il biologico non sia un bene d’elite ma per tutti".

Il biologico è un settore economico importante in Italia, come testimoniano i dati di Nomisma- Ismea, che confermano un crescente interesse per un biologico più vicino, trasparente e sostenibile anche nel prezzo. Nel 2024, le vendite di prodotti alimentari biologici hanno superato i 6,5 miliardi di euro, registrando un incremento del 5,7 percento rispetto all’anno precedente. I consumi domestici hanno raggiunto i 5,2 miliardi di euro, mentre il settore della ristorazione ha totalizzato 1,3 miliardi di euro. Nel 2025 Almaverde Bio conferma la crescita costante e racconta in riviera i prossimi 25 anni della sua storia all’insegna della valorizzazione dell’agricoltura biologica e della tutela dell’ambiente. Almaverde Bio è una società consortile, formata da imprese dell’agroalimentare italiano specializzate in vari settori merceologici, che si caratterizzano per il forte legame con il territorio, il rapporto diretto con la produzione, la forte esperienza in questo settore merceologico e nel biologico. I soci sono Cà Nova Gruppo Apofruit, Fruttagel, Eurovo, Circeo Pesca, Molino Spadoni e Futura (Natura Nuova). La sede di Almaverde Bio è a Cesena nella zona di Pievesestina.

Giacomo Mascellani