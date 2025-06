Controlli anti-degrado, undici denunciati nella zona di corso Cavour

Undici persone sono state denunciate dai carabinieri della Compagnia di Cesena, Nucleo Operativo e Radiomobile – per reati che vanno da ubriachezza, a spaccio di droga e soggiorno illegale – in seguito a un servizio mirato di controllo del territorio nei pressi dell’edificio dell’Ausl di Corso Cavour. Tra le segnalazioni anche quelle relative all’ingresso di soggetti all’interno della struttura, che si aggiravano tra gli utenti e si servivano dei servizi della struttura tra cui quelli igienici. Tre persone denunciate per soggiorno illegale nel territorio dello Stato, nonostante avessero dovuto lasciare il territorio italiano; un altro è stato sorpreso nel mentre fumava eroina unitamente a un coetaneo, e nella loro disponibilità sono state rinvenute ulteriori 2 dosi di eroina. Entrambi sono stati segnalati per uso personale di sostanze stupefacenti. Sei sono stati contravvenzionati per ubriachezza molesta e a loro carico, trovandosi in zona sottoposta a particolare tutela come da Codice di Convivenza civile del Comune di Cesena, è stato emesso un ordine immediato di allontanamento dal luogo per le successive 48 ore, la cui violazione comporta maggiori conseguenze di rilievo penale. I carabinieri hanno continuato controllando complessivamente 100 mezzi e 125 persone.

e. p.