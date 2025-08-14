Dosi di cocaina infilate dentro gli slip, arrestato

Arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cesena un 25enne albanese, senza fissa dimora, per detenzione e spaccio di cocaina. I carabinieri hanno notato, in un piazzale dell’abitato di Cesena già oggetto di monitoraggio per sospette attività di spaccio, movimenti anomali da parte di un giovane a bordo di un’auto. Fermato per accertamenti, l’uomo non ha saputo fornire una plausibile spiegazione circa la propria presenza in quel luogo.

La perquisizione personale ha permesso di rinvenire oltre 1.200 euro in contanti e circa 11 grammi di cocaina, suddivisi in singole dosi pronte per la cessione e accuratamente occultati dentro gli slip. Il materiale è stato sequestrato ed è disposizione della Procura della Repubblica del Tribunale di Forlì. Sono in corso ulteriori accertamenti volti a ricostruire la rete di approvvigionamento dello stupefacente e a verificarne il principio attivo.

Il 25enne è stato tenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Cesena, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Forlì, in attesa dell’udienza di convalida avvenuta ieri mattina. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Cesena, in attesa del giudizio.

e. p.